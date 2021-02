Mil quilos de tabac de contraban comissats el 2020

L’any 2020 es va comissar una tona de tabac de contraban, xifra que representa 700 quilos menys respecte un any abans. La caiguda de l’activitat durant els mesos de confinament condiciona aquesta quantitat. Nou persones van ser detingudes per infraccions penals per contraban. Segons Tributs i Fronteres, la disminució del turisme al Pas per la Covid-19 ha fet més visible aquesta activitat.