Mikaela Shiffrin: “Vull demostrar des d’Andorra que soc una de les esquiadores més ràpides del Món”

L’esquiadora americana, Mikaela Shiffrin. Entrevista en anglès. Traducció a la notícia. (Organització / comunicació soldeu.ad)

Després de batre el rècord de triomfs en curses de Copa del Món d’esquí alpí aquest cap de setmana passat a Äre, sumant 87 victòries, la nord-americana Mikaela Shiffrin ha aterrat a Andorra per a tancar en gran la temporada 2023. L’esquiadora recollirà el diumenge a Soldeu el Globus de Cristall Overall 2023 i el de les disciplines d’Eslàlom i Eslàlom Gegant, en una cerimònia que suposarà el colofó final d’una temporada extraordinària.

L’organització de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023 ha pogut parlar amb ella coincidint amb el dia del seu 28è aniversari, aquest dilluns 13 de març, i Shiffrin s’ha mostrat encara incrèdula davant d’aquest resultat assolit: “Continuo veient el número 87 a tot arreu i la gent em pregunta quan superaré aquesta xifra. Em sento estranya, és una fita a la qual em costarà molt acostumar-m’hi, i potser no ho faci mai”. A Grandvalira, la nord-americana competirà en les curses del dia 16 en Supergegant a l’Àliga, i els dies 18 i 19 a l’Avet en Eslàlom i Eslàlom Gegant, amb la qual cosa encara té la possibilitat de cloure la temporada amb 90 victòries, si guanyés en les tres cites.

El fet que arribi a Andorra amb títols assegurats no li treu pressió, ja que ha reconegut que “encara competiré amb nervis afegits, perquè a més, ara he de demostrar que soc una de les esquiadores més ràpides del món”. No obstant això, l’esportista, després de 13 temporades disputant el circuit de Copa del Món, considera que les Finals sempre es viuen amb un ambient “menys estressant, tot i que quan es tracta de curses, sempre tinc un cert nivell de nerviosisme. El final de temporada i les darreres curses potser són una mica menys salvatges, i les gaudim més”.

Shiffrin també ha parlat amb modèstia sobre els 17 pòdiums entre Jocs Olímpics i Campionats del Món, assegurant que “no estic segura que em quedi alguna cosa per aconseguir, ja que no crec que pugui superar més rècords, amb la qual cosa ara necessito establir les meves expectatives de manera realista i després seguir endavant”.

Des de Soldeu recorda els moments especials que va viure a Grandvalira durant les Finals 2019, i reconeix que després de tantes parades al llarg del camí, aquesta temporada està sent molt similar a la de fa 4 anys. “Va ser molt positiu sentir totes les persones que van venir a animar-me, així com el caliu de tots els que van envoltar l’esdeveniment. És molt curiós perquè realment estic sentint el mateix aquesta vegada, és com un déjà-vu”. A més, sobre els traçats de l’Avet i de l’Àliga ha confessat que “és una muntanya increïble, sens dubte, un gran lloc per a acollir les finals”, ha remarcat. Per a acabar, assegura que té moltes ganes de tornar als Estats Units, després de prop de mig any competint lluny de casa seva.