Mika Marmol s’incorpora al FC Andorra

Mentre la direcció esportiva del FC Andorra busca davanters abans que es tanqui el mercat d’estiu, aquest dijous, qui ja ha fitxat és el central Mika Mármol procedent del Barça B. Arriba per dues temporades i el filial blaugrana es reserva una opció de recompra i el 50% d’una possible venda.

La feina també continua a l’Estadi Nacional, que ha rebut la visita dels tècnics de laLiga. La instal·lació ja disposa de la gespa híbrida, les cabines per als mitjans i les torres per a la retransmissió televisiva. Hi havia també representants de la Federació de Futbol. Diumenge, s’estrenarà el camp amb l’Andorra-Granada.