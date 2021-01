Mijares torna a guanyar, ara l’eslàlom dels Nacionals Júnior de San Marino

Carla Mijares ha tornat a guanyar avui, després de vèncer ahir a la FIS de Alpe di Siusi. Avui ha estat a Plan de Corones (Itàlia), a l’eslàlom corresponent als Nacionals Júniors de San Marino, i amb una ampla presència internacional.

Mijares s’ha imposat amb un crono final de 1.25.79, superant les segones classificades per 0.21 -han igualat a temps la italiana Marika Mascherona i la hongaresa Zita Toth.

L’esquiadora andorrana aconseguia el millor crono en la primera mànega amb 42.75, i en la segona, amb 43.04, tot i que es veia superada per Mascherona (42.64) i Toth (42.79), aconseguia la victòria amb aquest 0.21 de marge respecte a les seves rivals.

Amb aquesta cursa, Mijares fa 35 punts FIS, el que millora els 42 que havia assolit gràcies a les dues últimes curses.

A la cursa han participat corredores arribades des dels Estats Units, Canadà, Itàlia, Alemanya, Àustria o Eslovàquia, entre altres.

Demà Mijares descansa per fer front després a dues proves de la Copes d’Itàlia a Gressoney, amb esquiadores italianes de la Copa d’Europa i força nivell.

Yago Antes, entrenador: “És un molt bon resultat, 35 punts i una victòria als Nacionals de San Marino amb molt nivell, de Canadà, d’Estats Units… per nosaltres està be que hi ha molta gent perquè hi ha poques curses, i això fa que un Nacional Júnior pugui penalitzar 35. Carla està esquiant bé, amb confiança. Portem un mes a fora fent les coses bé, entrenant i competint en un bloc gran d’eslàlom. Ara mateixa està amb confiança i només cal veure les últimes curses que ha fet, que sempre està al podi. Ara té un molt bon nivell, però també haurem de descansar per tornar a recuperar el físic i donar un altre cop per donar el pas. El següent pas de punts ja és a un nivell de proves de Copa d’Itàlia, Copes d’Europa, que ja és un nivell superior, i cal adaptar-nos a aquella manera d’esquiar”.

Vargas, 49è i Verdú, out al descens de Copa d’Europa d’Orcieres

Avui s’ha disputat un entrenament i un descens de la Copa d’Europa de velocitat a Orcieres, amb la presència de Joan Verdú i Matías Vargas. Verdú no ha pogut acabar la cursa, mentre que Vargas ha estat 49è.

Vargas ha completat el descens amb un crono de 1.29.69, a 2.39 del vencedor, el nord-americà Erik Arvidsson, que s’ha imposat amb 1.27.30. L’esquiador andorrà, a l’entrenament oficial de descens d’aquesta cursa, havia aconseguit el 33è lloc.

Per la seva part, Verdú no ha pogut completar el descens de Copa d’Europa quan estava fent una bona cursa. L’andorrà estava marcant el millor temps en el primer parcial (-0.07), però en un canvi del circuit s’ha saltat una porta. Així mateix, a l’entrenament oficial previ a la cursa havia estat el 15è temps a 0.94 del millor registre.

Gabriel, 11è i Cornella, 19è a l’eslàlom dels Nacionals de San Marino

L’equip masculí de tècnica a Plan de Corones (Itàlia), amb Bartumeu Gabriel Xavi Cornella, ha competit avui a l’eslàlom dels Nacionals Júniors de San Marino. Els dos han entrat en el top20.

Gabriel ha estat 11è amb 1.25.67, a 2.96 del guanyador, que ha estat el búlgar Kamen Zlatkov, amb 1.22.71. Bartumeu havia estat el 7è temps en la primera mànega, tot i que a la segona ha perdut una mica de temps.

Així mateix, Cornella ha aconseguit la 19ª posició amb 1.26.19, a 3.48 del guanyador.