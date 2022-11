Mijares suma els primers punts de Copa d’Europa d’esquí a l’eslàlom de Mayrhofen

Aquest dimarts s’ha disputat la segona cita de la Copa d’Europa de Mayrhofen, a Àustria, amb la presència de Carla Mijares a l’eslàlom. L’andorrana ha sumat els primers punts de Copa d’Europa d’esquí de la temporada en finalitzar 27a.

Mijares, amb un crono de 1.36.50, ha finalitzat amb +3.11 respecte a la guanyadora, la sueca Moa Bostroem Mussener (1.33.39), i ha sumat d’aquesta manera 4 punts de la Copa d’Europa. A més, l’andorrana s’ha quedat a prop de la seva millor puntuació FIS, ja que n’ha fet 41.94, quan en té 39.50 en l’última llista publicada per la FIS.

L’esquiadora andorrana havia entrat en la segona mànega d’aquesta Copa d’Europa en ser 30a a la primera, i per tant ha començar primera amb la inversió a la segona.

Josh Alayrach, entrenador: “Les condicions no eren favorables per a nosaltres, però tot i així ha tret un esquí correcte que li permet sortir primera a la segona mànega. A la segona ens queda un sabor agredolç perquè al final no hem trobat el nivell que tenim en l’entrenament, però tot i així ja estem tenint els resultats que teníem l’any passat. Al final ens queda una barreja de sensacions, però amb moltes ganes de seguir perquè tenim un gran potencial aquest any per a fer uns resultats molt millors. Molt motivats pel que ha de venir”.