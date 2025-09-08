Mijares, Rius, Gabriel i Cornella se centren en l’eslàlom a Ushuaia

Part de l’equip nacional format per Carla Mijares en dones i Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella en homes està realitzant gairebé el mateix programa a Amèrica del Sud, des que van viatjar el passat 23 d’agost. El bloc que dirigeixen Josh Alayrach (Mijares) i Fred Beauviel (Rius, Gabriel i Cornella) va fer una primera setmana a Xile per a després canviar a Argentina i centrar-se en la disciplina de l’eslàlom.
La primera setmana va ser a El Colorado (Xile), amb bons entrenaments, però sense poder competir com s’esperava degut a les condicions del temps, que van empitjorar i amb boira. El gegant es va fer amb moltes dificultats, mentre que l’eslàlom es va cancel·lar.
Després van viatjar a Ushuaia (Argentina), on ja es tenia la garantia de tenir bons dies. Tant Carla Mijares com l’equip nacional format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella han estat entrenant eslàlom per a fer les curses dels dies 10 i 11 de setembre a l’estació argentina, i corresponents a la Copa d’Amèrica del Sud.