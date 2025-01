Mijares, “out” a la Copa d’Europa d’eslàlom de Les Diablerets

Carla Mijares, a Ahrntal al segon eslàlom de la Copa d’Europa. Foto: FAE / arxiu

Aquest dimarts s’ha disputat a l’estació suïssa de Les Diablerets la primera cita de la Copa d’Europa d’eslàlom, amb Carla Mijares. L’andorrana no ha pogut completar la primera mànega. La cursa s’ha aturat gairebé mitja hora just abans de la sortida de Mijares per culpa d’una caiguda que ha obligat a fer un ‘stop’ bastant llarg. Al final, Mijares ha sortit a fer la seva cursa, però segons ha explicat el tècnic, Josh Alayrach, ha fet un interior abans d’arribar a meta i ha quedat fora.

“Hi havia una mica de marca al traçat, els esquís anaven per davant d’ella, no ha dominat el traçat fins que ha fet una errada en una porta, abans de la meta, que ha fet un interior i s’ha quedat fora”, ha explicat Alayrach.

Dimecres, nova oportunitat amb la segona cursa d’aquesta Copa d’Europa d’eslàlom.