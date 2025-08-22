Mijares, Medina i Garcia marxen dissabte cap a Amèrica del Sud

L’equip femení de tècnica, amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia ha estat treballant el físic a casa. El grup volarà a Amèrica del Sud aquest mateix dissabte, 23 d’agost, direcció a Xile. Allà tindran entrenaments diferents. Carla Mijares estarà amb el grup d’eslalomistes masculí, és a dir Rius, Gabriel i Cornella a El Colorado (23 al 31 d’agost), per a competir a La Parva el dia 31 d’agost i, després, entrenar a Ushuaia fins al 25 de setembre.
Pel que fa a les dues esquiadores andorranes, Íria Medina i Clàudia Garcia, seran a Corralco de preparació del 23 d’agost al 3 d’octubre.