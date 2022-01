Mijares fa la seva millor cursa en Copa d’Europa: 23a a l’eslàlom de Zell am See

Carla Mijares ha aconseguit aquest dilluns el seu millor resultat a una Copa d’Europa d’eslàlom. L’andorrana ha estat 23a a la cita de Zell am See (Àustria).

Mijares, que sortia amb el dorsal 61, ha marcat el 23è temps a la Copa d’Europa amb un crono de 1.29.25, a 4.72 de la guanyadora, que ha estat la suïssa Aline Danioth, que s’ha imposat amb 1.24.53. L’andorrana ha aconseguit la 30a posició a la primera mànega, mentre que a la segona ha fet la 21a de mànega, per ser finalment 23a.

D’aquesta manera, Mijares ha aconseguit entrar a la zona de punts de la Copa d’Europa. Avui ha sumat els seus primers 8 punts de la temporada en la competició continental.

Mijares, amb aquesta 23a plaça, ha aconseguit el seu millor resultat en la Copa d’Europa, millorant el 28è lloc que va fer al gener de l’any passat a Vaujany (França). Abans, havia estat 41a al 2020 precisament a Zell am See i 36a a Funesdalen (Suècia), al desembre del 2019.

Aquesta temporada 2021-22 havia disputat dues Copes d’Europa, a Meiringen (Suïssa), tot i que no va poder completar cap de les dues.

Josh Alayrach, tècnic: “Amb el dorsal 61 fa una gran primera mànega. Hi havia forat i estava una mica complicat, ningú aconsegueix entrar però ella fa una mànega sòlida i aconsegueix un bon temps. Llàstima que fa una errada al pla que la deixa sense velocitat. Si no, encara hagués estat més sobrada. A la segona, primer cop que entra entre les top30 en Copa d’Europa i aquí els nervis li han fet una mica una mala passada. Sobretot a la part de dalt es queda amb el fre de mà, però a baix torna a esquiar bé. Contents, que segueixi així perquè té un gran esquí per estar davant de tot”.