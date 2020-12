Títol: Migrants

Edat: A partir d’11 anys

Escriptor i il·lustrador: ALTARRIBA, Eduard

Editorial: Bang.

Després de Què és la guerra?, Eduard Altarriba ens presenta un nou títol del seu projecte Alababalà de llibres de coneixements per a infants. En aquesta ocasió ens acosta al fenomen de la migració des d’una perspectiva històrica, però sobretot molt actual, i descriu les causes, els efectes i els mecanismes de control que els països apliquen a les persones migrants.

Així, l’obra descriu les diverses maneres que tenim, avui, de dificultar o intentar frenar les migracions mitjançant fronteres, passaports i visats que creen barreres entre les persones, com els migrants més desafavorits sovint han de confiar en màfies per desplaçar-se i la reacció que la migració provoca en els països de destí, amb l’aparició d’estats d’opinió i partits polítics contraris a l’arribada de persones migrants. Al final del llibre, s’hi incorporen uns dossiers que analitzen la crisi migratòria a la Mediterrània i als Estats Units i de quina manera els estats reaccionen a aquest fenomen.

Els continguts del llibre es distribueixen en una disposició molt lliure, a partir de textos articulats per mitjà de preguntes directes i amb informacions que es presenten d’una manera molt gràfica, amb esquemes, mapes i infografies que faciliten la comprensió dels processos i les dimensions de la migració al món, acompanyats d’unes il·lustracions carregades d’intenció. Només hi trobem a faltar un apartat de recursos on el lector pugui actualitzar les dades i ampliar les informacions que incorpora l’obra.

El llibre fa una mirada profunda a una situació difícil, pren partit pels milions de persones que, per les causes més diverses, es veuen obligades a abandonar la seva llar, i denuncia les contradiccions i la hipocresia que solen aparèixer en els discursos sobre aquesta qüestió.

Per Mònica Baró. Clijcat / Faristol