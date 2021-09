Mig milió d’euros per renovar la xarxa wifi als centres educatius

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, han presentat la nova xarxa wifi que s’estrena aquest curs a tots els centres escolars públics del país i a tots els nivells educatius. Un canvi que permet, segons la ministra, “oferir un millor servei a les aules, modernitzant la tecnologia adaptant-se a les necessitats tecnològiques, especialment les sorgides en el marc de la situació sanitària provocada per la pandèmia”.

Per fer-ho, s’han destinat prop de mig milió d’euros per poder renovar progressivament la infraestructura de connexions a 33 centres del país –actualment ja s’ha desplegat a 15 escoles–. A més de la inversió, la companyia s’ha encarregat d’assessorar al ministeri a l’hora de definir els requisits més adequats per a cada localització, en funció de les necessitats del centre i els usuaris. Així, com ha apuntat Vilarrubla, “el projecte s’emmarca en l’aposta clara de l’Executiu per la tecnologia com una eina clau en l’educació que va iniciar-se el 2012 amb la implementació del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea)”.

En aquest sentit, el director general d’Andorra Telecom ha destacat que el canvi suposarà “permetre que hi hagi 12.000 usuaris vinculats a la comunitat educativa, i que d’aquests, 5.000 es puguin connectar a la vegada“. La ministra Vilarrubla i Nadal han fet aquesta presentació als centres andorrans i francès a Ordino, on han visitat algunes de les classes que ja disposen de la infraestructura millorada i han pogut conversar amb alumnes i professors.