Microcursos de català al Dia europeu de les llengües a Praga

El Centre Carlemany de Llengua Catalana de la Universitat Carolina de Praga, del departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports, ha estat convidat per la Representació de la Comissió Europea a la República Txeca a participar en el Dia europeu de les llengües.

A l’esdeveniment, que s’ha celebrat aquest dimecres al passatge de l’històric i cèntric Palau Lucerna, hi han pres part més de quaranta llengües d’Europa i d’arreu del món. La trobada ha estat un speakdating, microcursos de cinc minuts de durada que han ofert un tast de la nostra llengua a tots els interessats.

Durant l’acte s’ha lliurat un exemplar de la nova edició del ‘Viure a Andorra. Català bàsic en imatges’ a tots els participants. L’esdeveniment constitueix una excel·lent plataforma per a la projecció de la llengua i la cultura d’Andorra a l’exterior.

Els objectius generals del Dia europeu de les llengües són:

a) Destacar la importància de l’aprenentatge de llengües i diversificar la varietat de llengües que s’aprenen amb l’objectiu d’incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural.

b) Promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, que hem de preservar i potenciar.

c) Promoure l’aprenentatge permanent de llengües tant dins com fora de l’escola, ja sigui amb el propòsit de fer estudis, intercanvis, per necessitats professionals, mobilitat o plaer.

Al costat del Centre Carlemany, al Dia europeu de les llengües a Praga hi participaran nombroses institucions, d’entre les quals destaquen: l’Institut d’Estudis Lingüístics de la Universitat Carolina de Praga, l’Institut Hongarès, l’Institut de Cultura de Romania, el British Council, l’Institut Goethe, el Fòrum Cultural Austríac, l’Institut Cultural de Bulgària, l’Institut Camoes, l’Instituto Cervantes, l’Institut Francès o l’Institut Italià de Cultura.