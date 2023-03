Micah Speight serà baixa al BC Andorra ben bé 4 setmanes

El jugador del BC Andorra, Micah Speight (BC Andorra)

No es pot dir que el BC Andorra estigui tenint sort en l’apartat de lesions des que ha començat la present temporada. Rafa Luz i Tobias Borg han estat allunyats de les pistes durant força temps fins fa ben poc i, altres jugadors, sense arribar a ser baixa, sí que han patit problemes físics. El darrer en “caure” ha estat Micah Speight.

Segons informa el propi club, el base tricolor estarà fora de les pistes durant 4 setmanes per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. No són, precisament, bones notícies per al tècnic Natxo Lezcano. Sobretot tenint en compte els compromisos que hi ha per davant. Dissabte mateix, a les 20 hores, el BC Andorra jugarà al pavelló del Burgos, una de les bèsties negres dels andorrans. Bàsicament perquè mai ha pogut guanya a la pista dels de Castella i Lleó.

Així, doncs, la de Micah Speight, és una absència força important a la qual, com es pugui, caldrà fer-hi front.