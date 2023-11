‘M’ho pots dir en català’, nova campanya de Política Lingüística

Una de les infografies de la campanya per a preservar el català (Govern d’Andorra)

‘M’ho pots dir en català’ és l’eslògan de la nova campanya del Departament de Política Lingüística per a incrementar l’ús social de la llengua oficial. La campanya té com a objectiu preservar-ne l’ús en tots els contextos, més enllà dels formals i institucionals, i interpel·la directament les persones catalanoparlants, però també a qui l’està aprenent.

Durant la presentació de la campanya, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha indicat que “som els catalanoparlants els qui hem de facilitar als aprenents de català la pràctica dels seus coneixements de la llengua, ja que quan canviem de llengua durant la conversa o directament la comencem en una de diferent impedim que els nouvinguts puguin practicar els seus coneixements del català”.

Aquest fet es reflecteix, segons Bonell, a les enquestes elaborades pel Servei de Política Lingüística, les quals indiquen que el 75% dels que inicien una conversa en català canvien de llengua quan l’interlocutor respon en castellà, però també a les opinions dels aprenents recollides pel professorat dels centres de català i al programa Voluntariat per la llengua.

A més, la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha volgut recordar que “canviar de llengua per l’aspecte de l’interlocutor, per l’accent o per la situació és una actitud que parteix d’estereotips o prejudicis”.

Per la seva banda, el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha explicat que la campanya, que es desenvoluparà entre l’1 i el 21 de desembre, està focalitzada en accions a les xarxes socials “per a poder arribar de manera més directa al públic objectiu i aconseguir una incidència més alta”. No obstant això, també s’ha previst fer insercions a les pàgines web dels mitjans de comunicació i difondre l’espot de campanya a través de la televisió, els cinemes i les ràdios del país.

Aquesta campanya de comunicació segueix, segons ha indicat la ministra Mònica Bonell, la voluntat integradora del Projecte de llei de la llengua pròpia i oficial, que el Govern va entrar a tràmit el passat mes de setembre del 2023 i que està pendent de ser aprovat pel Consell General.