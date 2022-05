Preocupar-se per l’opinió que tenen els altres sobre nosaltres és natural i inclús saludable, perquè ens manté informats de com actuem socialment però s´ha de saber filtrar a la gent. Aleshores, hem de saber diferenciar entre el concepte i l’autoconcepte perquè no sempre coincideixen, el primer ens transmet la informació que tenen els altres sobre nosaltres i el segon ens fa de guia d’afrontar les situacions. Per això mateix no podem donar credibilitat a tothom perquè no tots tenen la mateixa influència econòmica ni emocional sobre nosaltres, dos pilars fonamentals del benestar.

Resumint seria: només hem de preocupar-nos de qui ens paga les factures, col·labora en el nostre ingrés econòmic i/o ens aporta emocions positives. En definitiva, si no suma amb el seu comportament, per què permetre que ens resti emocionalment?

Aquí hem de ser objectius i pràctics, és a dir, si no ens altera el benestar no té molt de sentit donar-li importància a les seves paraules. Només hauríem de preocupar-nos de qui ens pot modificar la situació econòmica i/o la sentimental, ja que ens pot condicionar el ritme de vida. Tots som conscients que si estem malament a la feina i/o a casa patim un gestat emocional bastant gran. Això per una banda i per l’altra, en moltes ocasions la gent parla sense saber la realitat de les situacions, tenen una informació basada en els estereotips i alimentada per les seves creences, aleshores es creen la seva pròpia versió dels fets, donant com a resultat una nova realitat.

Això sí, paral·lela però en sentit contrari i conseqüentment pot ser un obstacle per aconseguir els nostres objectius personals. Però simplificant l’article, si analitzem la situació veurem que realment el nostre benestar recau sobre les persones més properes i estimades que tenim, ja sigui a la feina, a casa, al carrer, etc. Amb això vull dir que és la seva opinió la que ens hauria de preocupar perquè són els qui ens diran les coses pel nostre bé, no per danyar-nos, ni per enveja.

