Mètodes de persuasió

Omar El Bachiri. Psicòleg

Persuadir és la capacitat d’imposar les nostres idees a la part contrària, però, fent-li creure ho ha escollit ella de manera voluntària. Per exemple: si volem pintar el menjador de casa, podem demanar als amics que ens ajudin a pintar tot el pis i si es neguen, els diem que ens ajudin encara que sigui amb el menjador que nosaltres ja farem la resta. Segurament en diran que sí perquè és molt poca cosa i, a sobre, se sentiran orgullosos perquè no han cedit a la nostra primera demanda. Un altre exemple el trobem en les asseguradores o ONG: ens diuen que pel mòdic preu d’un cafè diari podem gaudir de la cobertura de tal prestació o col·laborar perquè un nen no passi gana o vagi a l’escola.

En aquesta segona persuasió és tracta de que no actuem en contra de les nostres conviccions o idees donat que, un euro ens el gastem en un cafè i, per tant, no és cap inconvenient econòmic i, a més a més, estarem fent una acció altruista o beneficiosa per a nosaltres mateixos. És a dir, l’esforç econòmic és mínim en comparació al resultat emocional i/o social. Ara, per a no fracassar en les demandes, s’ha de tenir en compte tant el context de la persona, com les formes de fer-ho (per telèfon, per escrit o en persona) atès que, l’empatia és la clau. No podem trucar algú per telèfon i recitar-li un text de memòria esperant que és cregui la nostra història, quan no estem entonant les paraules amb les emocions corresponents.

Per tant, si no podem fer ús de la conducta no verbal (mirada i posició corporal) hem de reforçar-ho amb l’entonació verbal. Fer ús de les emocions per a així condicionar els sentiments sorgits, ja siguin de tristor, de preocupació o d’alegria, la qüestió és que la persona s’identifiqui amb el producte venut. Que tingui la necessitat d’adquirir-lo perquè si guanya tot just el salari mínim, encara que el seu cost només sigui el preu d’un cafè diari, li serà impossible fer-ho, però, en canvi, si creu que ho necessita ja trobarà la manera d’aconseguir els diners.





