Mesures excepcionals per a la celebració de festes majors o populars

L’ús de la mascareta serà obligatori per als majors de 8 anys en tots els actes – inclosos els exteriors–. Els artistes podran treure’s la mascareta si acrediten un resultat negatiu en un test d’antígens realitzat les darreres 4 hores o han estat vacunats amb almenys una dosi quatre setmanes abans.Finalment, no es permet el servei de barra ni consumir de peu o caminant. El menjar i les begudes que es venguin en fires, mercats o en racions està permès, però el menjar/beure ha d’estar envasada per a consumir-la a domicili.

Canvi en els protocols per als assistents a l’Andorra Mountain Music

Paral·lelament, el ministre Portaveu ha exposat que els protocols per a poder accedir als concerts de l’Andorra Mountain Music, que tenen lloc a Soldeu, a partir d’aquesta setmana s’intensifiquen.

Andorra Turisme farà demà una roda de premsa específica per a informar de tot el procediment als assistents. Jover ha avançat que hauran de demostrar el seu estat de salut per a poder-hi accedir i, un cop comprovat, se’ls facilitarà una polsera que ho acredita i que podran recollir a la Plaça de Braus o a l’stoplab que s’habilitarà a l’aparcament del Tarter.