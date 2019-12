El ministeri de Justícia i Interior ha decidit reforçar preventivament la vigilància a la zona de la Portalada, a la CG1, on ara fa uns mesos hi va haver una esllavissada a l’altura del centre comercial Punt de Trobada. A causa de les darreres pluges i la previsió que es repeteixin els pròxims dies, el ministre de la cartera, Josep Maria Rossell, en contacte amb el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, els tècnics del departament així com amb l’empresa externa de geòlegs que fan el seguiment de la zona, ha decidit implementar-hi, de nou, algunes mesures de control complementàries.

La pluja podria accelerar els moviments de purga natural a la Portalada i, tot i que aquestes petites esllavissades no arribarien a la carretera gràcies als elements de protecció instal·lats, l’Executiu ha acordat augmentar al nivell tres de vigilància la zona. Així, es mantindran els efectius dels Bombers i la Policia per controlar el pas dels vehicles durant les 24 hores del dia. Les accions preventives també inclouen que la part sud de l’aparcament de davant del Punt de Trobada no es pugui utilitzar a partir de demà. No obstant això, el centre comercial pot obrir amb tota normalitat utilitzant la zona d’aparcament interior.

Aquestes mesures se sumen als controls rutinaris que tècnics i geòlegs fan per tal de monitorar els moviments rocosos de la muntanya. El protocol de vigilància preventiva no té cap afectació a la circulació, pel que tota mena de vehicles poden seguir utilitzant la CG1 amb normalitat.

Les precipitacions de les darreres hores han complicat la circulació en diversos punts del Principat, però a hores d’ara i després de les actuacions dels diferents cossos especials, el trànsit ja s’ha normalitzat.