Mesures a la Seu per l’onada de calor: a disposició de la ciutadania els refugis climàtics i la piscina gratuïta

Davant l’avís meteorològic per altes temperatures, el consistori de la Seu d’Urgell ha posat en marxa actuacions davant l’onada de calor que ens afectarà avui dilluns 22 i demà dimarts 23 de juny. Aquesta mesura s’activa quan es preveuen temperatures elevades durant un mínim de dues jornades i té com a objectiu prioritari minimitzar l’impacte en la salut pública, així com anticipar qualsevol mena de problema associat a la calor extrema.
Xarxa de refugis climàtics operatius
Dins d’aquest nivell d’actuació, s’ha ordenat l’obertura parcial dels refugis climàtics de la Seu amb un horari ampliat per a oferir espais de descans i recuperació tèrmica als veïns i veïnes. Els espais municipals disponibles són els següents:
- Espais amb aire condicionat: La Biblioteca Sant Agustí, l’Oficina de Turisme, l’Espai Ermengol i el mateix edifici consistorial. També són refugis climàtics (espais no municipals) l’Hospital de la Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
- Espais amb temperatura agradable (sense aire condicionat): El Claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal.
Accés gratuït a la Piscina Municipal
A més a més, per a fer front a les hores de calor més intensa, s’ha confirmat l’obertura gratuïta de la Piscina Municipal per a menors de 12 anys i majors de 65 anys en les franges horàries de 12:00 h a 20:00 h, durant els dies afectats per aquest episodi de calor intensa. Des de l’Ajuntament es recorda de manera expressa que els menors de 12 anys hauran d’accedir al recinte obligatòriament acompanyats d’una persona adulta.
Prioritat en els col·lectius vulnerables
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha demanat la màxima precaució a tota la població i ha destacat que els serveis municipals ja s’estan coordinant per a atendre de manera prioritària els col·lectius més vulnerables davant d’aquestes situacions. Entre aquests perfils de risc prioritari es troben els majors de 65 anys (especialment els que viuen sols), els infants menors de 12 anys, les persones amb malalties cròniques i els operaris que realitzen treballs a l’aire lliure.
Recomanacions bàsiques de prevenció
Per a garantir la seguretat i el benestar col·lectiu, l’Ajuntament demana a la ciutadania seguir de forma estricta els consells de prevenció habituals:
- Beure aigua de manera freqüent, encara que no es tingui sensació de set, i evitar les begudes alcohòliques o amb un alt contingut de cafeïna.
- Evitar totalment l’activitat física intensa i reduir les sortides al carrer durant les hores centrals del dia (entre les 12:00 h i les 18:00 h).
- Fer àpats lleugers i frescos, evitant els menjars excessivament copiosos o molt calents.
- Romandre el màxim de temps possible en espais frescos, a l’ombra o directament en zones climatitzades com els refugis de la ciutat.
- Mantenir les persianes de casa baixades durant les hores de sol i aprofitar les hores més fresques de la nit i la matinada per a ventilar correctament l’habitatge.
- No deixar mai cap persona, ni tampoc cap animal de companyia, a l’interior de vehicles estacionats.
Aquestes mesures restaran actives avui dilluns 22 de juny i demà dimarts 23 de juny, i mentre estigui actiu l’alerta decretada pel PROCICAT.
Avís important: Davant de qualsevol símptoma compatible amb un cop de calor (com ara confusió, febre molt alta, o pell vermella i seca), s’ha de trucar de forma immediata al telèfon d’emergències 112.