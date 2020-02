Un bon nombre de metges de capçalera considera que l’eina informàtica que han d’utilitzar per treballar en la via preferent fa perdre l’essència del que és un metge de capçalera i la relació amb el pacient. Aquesta setmana ha tingut lloc una reunió dels facultatius que no estan gens satisfets amb tots els canvis implantats l’1 de gener.