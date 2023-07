Més jocs, gespa i ombra al Parc Central

Estrena dels nous espais de joc i descans al Parc Central (Comú d’Andorra la Vella)

L’àrea de jocs del Parc Central s’ha reobert aquest matí de dijous després de la reforma integral que s’hi ha dut a terme en els darrers mesos per a renovar les estructures i ampliar els espais verds. La millora d’aquesta part de parc, el gran pulmó verd de la parròquia i un dels espais més freqüentats d’Andorra la Vella, ha suposat una inversió de 464.363 euros.

Els treballs, que van començar a final d’abril, inclouen la renovació de les estructures, la instal·lació de més jocs inclusius i la col·locació de multijocs per a infants fins als 12 anys amb plataformes, tobogans i diversos nivells (en total ara hi ha 15 tipus de jocs diferents). L’àrea de jocs, a més, s’ha distribuït per edats en dos sectors diferenciats del parc: un per a infants d’entre 2 i 6 anys i un altre per a usuaris d’entre 6 i 12 anys. Les úniques estructures que s’han mantingut són el joc de tobogans de 12 metres i 5 pisos que es va instal·lar l’any 2019 arran de la demanda dels escolars de la parròquia a través del Consell d’Infants, la piràmide gegant de cordes i un petit rocòdrom.

També s’ha guanyat zona de gespa i més arbres per a ampliar, així, els punts d’ombra (700 metres quadrats addicionals), s’ha canviat el paviment de seguretat, que també s’amplia en 700 metres quadrats respecte al que hi havia abans de la reforma, s’ha instal·lat una font d’aigua a la zona esportiva i s’ha renovat el mobiliari urbà.

El cònsol major, David Astrié, que juntament amb els membres de la corporació ha visitat el renovat espai aquest matí, ha remarcat que aquesta reforma suposa una millora substancial per als usuaris del parc i, alhora, ha recordat que ha estat una de les demandes que ha rebut el Comú en les dues edicions dels Pressupostos participatius.

També ha recordat que les millores se sumen a les fetes en els darrers anys, com la naturalització del llac i l’ampliació de zona de gespa, la retirada de les tanques de tot el perímetre del parc per a obrir-lo a la ciutadania les 24 hores, la construcció del Centre d’art i la incorporació d’escultures d’artistes del país per a generar una galeria d’art a l’aire lliure. Properament, també se cedirà un local a La Xarranca, entitat que aglutina els creadors artístics d’Andorra.

La substitució integral de l’espai de jocs s’ha dut a terme després de 30 anys i davant la necessitat de renovació d’algunes estructures, malgrat s’hi ha anat fent petites intervencions de manteniment

En l’estrena d’avui han participat els infants que aquest estiu prenen part en les activitats del Casal d’infants i la Ludoteca de Santa Coloma.