Més informadors ambientals per als parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró

Tres joves informadors ambientals de la Generalitat (Govern.cat)

La Generalitat de Catalunya ha reforçat, enguany, la figura de l’informador ambiental tant en els parcs naturals com en zones amb una elevada freqüentació com ara els espais fluvials. L’objectiu de la presència d’aquests informadors i informadores ambientals és vetllar per un accés responsable i ordenat als espais naturals catalans protegits.

En total, s’han desplegat 38 informadors ambientals als espais fluvials de la Catalunya Central i la demarcació de Girona i 47 més al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural de la Serra de Montsant i el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet.

Els informadors ambientals fan tasques d’acollida i informació al visitant, de suport de regulació de l’ús de l’espai i de gestió d’incidències i d’emergències. Així mateix, es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, el Cos d’Agents Rurals i els guardes rurals. El Departament d’Acció Climàtica destina a aquest dispositiu 1,4 milions d’euros.

El dispositiu forma part del pla endegat pel Departament per a garantir el dret d’esbarjo i la protecció de l’entorn, que també inclou mesures com ara l’habilitació d’aparcaments regulats, el tancament de l’accés motoritzat a zones altament sensibles o la posada en marxa de serveis de bus llançadora per a evitar un excés de vehicles particulars.

Així mateix, enguany, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha engegat la campanya Equilibri natural adreçada a la ciutadania per a fomentar un ús més cívic de l’entorn.