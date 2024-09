Més escriptors i editorials a la Fira del Llibre del Pirineu amb homenatge a Isidre Domenjó

Teresa Ventura

El passat cap de setmana, la vila Organyà es va omplir d’editorials, escriptors i, evidentment, també de lectors i llibreters per a celebrar la 28a edició de la Fira del llibre del Pirineu, activitat que es va complementar amb els Premis Homilies d’Organyà, com cada any. Aquesta nova edició ha comptat amb una gran presència andorrana que, de fet ja és habitual, perquè la proximitat també facilita els intercanvis literaris, culturals i comercials.

Em permeto apuntar que, concretament, l’any 2015, vàrem coincidir i presentar llibres en el marc de la Fira del Pirineu, l’Iñaki Rubio, amb “L’altra cara del mirall”; Teresa Cairat, amb el títol “El Síndic Cairat, el meu padrí”; la Pilar Burgués va presentar “Flaixos de llum blanca”; mentre que que, jo mateixa -Teresa Ventura-, vaig presentar “Des d’Andorra un coprincipat als Pirineus”, un llibre que per cert ja està exhaurit. La nostra presentació va anar a càrrec de la periodista i escriptora Noemí Rodríguez, una habitual de la Trobada pirinenca, que precisament l’any passat va publicar el seu propi poemari titulat “El que mai et vaig dir” (2023).

Coberta del llibre “Des d’Andorra un Coprincipat als Pirineus”

Ara, recopilar els llibres presentats aquesta edició de la Fira del Llibre del Pirineu, implica el risc de deixar-nos-en algun, però, no obstant, intentaré nomenar la majoria. Eva Arasa va tornar a apropar-nos el seu últim llibre “Cossos estranys” i el seu anterior “Les Oliveres” amb il·lustracions d’Assumpta Arasa, germana de l’autora.

Els historiadors, com Claude Benet, va signar la seva segona edició de “Traces de la Segona Guerra Mundial”, mentre Quim Valera va aportar el seu “L’antic país antic”, que ja havia presentat per Sant Jordi a la Biblioteca d’Escaldes-Engordany.

Per la seva banda, l’investigador andorrà, Jordi Casamajor, el dissabte 31 d’agost, en el marc de la fira, va presentar el seu últim i documentat treball amb el títol de “Simbologia i pensament màgic al Pirineu” on parla de les creences ancestrals que han marcat el caràcter dels habitants del nostres territoris pirinencs i el seus entorns.

Carles Sánchez va portar el seu llibre “Èpica i Història: l’Andorra d’Isabelle Sandy”, que ja havia presentat a Andorra aquest mateix any 2024. Roser Porta també va oferir “Olor de sofre”, mentre que Albert Ginestà va signar el seus anteriors llibres, igualment com l’Albert Villaró. En una altra línia, Albert Villanueva va presentar “L’ètica de Kant” (1724 – 1804) coincidint amb els tres-cents anys del seu naixement a Prússia, i editat per Editorial i Acadèmia Masegosa.

Molt bona presència de les editorials que hi van participar, des d’“Anem Editors” fins a Salòria, que va portar autors alturgellencs com Pepita Clop, Alberto Casamajor, Àlex Mascarell, Martí Lladós, Núria Boltà, Jordi Nístal i Joan Ganyet que va portar tres dels seus llibres, l’últim dels quals ja havia presentat a l’Ambaixada espanyola a Andorra: “Schezzo d’Itàlia”.

No podien faltar els altourgellencs Manel Figuera, així com Toni Sender, el qual va presentar un treball autoeditat sobre “Arnau de Tost” (1000-1072), un personatge històric bastant desconegut.

Com en les últimes edicions, l’aportació del Govern d’Andorra va ser la participació als Premis Literaris Homilies d’Organyà, amb la dotació del premi “Mort qui t’ha mort” de novel.la negra. El guanyador va ser l’escriptor Marc Cortés amb “Boumort” que va rebre de mans de la ministra de Cultura d’Andorra, Mònica Bonell. El premi de narrativa va ser per a Montse Milan per la seva obra “Esquerda”, mentre que Maria Cucurull va ser finalista d’aquest mateix premi, amb el títol “La tria”. En una altra línia, l’autora, Maria Cucurull també va oferir el seu últim llibre, “El català jurídic”, que va editar la Universitat d’Andorra, i el qual s’havia presentat per Sant Jordi al Principat.

Com a novetat de la 28a edició de la Fira del Pirineu, hi va haver una major presència d’il·lustradors on va destacar Pilarín Bayés que, alhora, va pronunciar la “Homilia Religiosa” d’aquesta edició. Mentre que l’escriptora i periodista Gemma Ruiz va llegir la “Homilia literària”.

Aquest acte, podríem dir més protocol·lari, va ser acompanyat de la interpretació musical de la violinista Joana Espar. Per la seva banda l’alcalde d’Organyà, Celestí Vila, va mostrar-se molt satisfet i va destacar sobretot la tasca del president de l’Associació Llibres del Pirineu, Isidre Domenjó al qual es va homenatjar llegint en públic fragments dels seus diversos llibres, entre els quals s’ha de remarcar “Pensar el Pirineu”.

Adjuntem la imatge dels últims llibres publicats per Isidre Domenjó qui també ha escrit treballs per al públic juvenil i infantil.

Alguns dels llibres escrits per Isidre Domenjó

Resumint, l’any 2024 ha estat un rècord en presència andorrana en el món dels llibres, primer per Sant Jordi. Va seguir la participació a la “Feria del Libro de Madrid”. Ara, la Fira del Pirineu. i, la propera cita, el 28 de setembre, a la Setmana del llibre en català, a Barcelona.

Està previst que a la Setmana del llibre en català de Barcelona hi siguin presents la majoria d’editorials del país, encapçalades pel Ministeri de Cultura, com ja és habitual.

Destacar, però, que aquest any hi serà també present la Societat Andorrana de Ciències (SAC) que aportarà part de les seves nombroses edicions, entre les que s’ha de destacar l’últim volum que recull les conferències presencials i les comunicacions de la “36a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d’Estiu” a Prada de Conflent “(2023). Amb el títol de “Andorra i la desigualtat” hi varen participar especialistes de quasi tots els àmbits socials. La presentació del qual ja vàrem comentar en aquest mateix mitja el 4 d’agost d’enguany.

Finalment i, per tancar l’any 2024, al mes de novembre, Canillo acollirà la que serà la 46a edició de “La Nit Literària Andorrana” amb un important cartell de premis que, a part de la novel.la i la narrativa, inclou la poesia i el teatre i com és habitual amb la presidència de Joan Burgués Martisella i el suport del Cercle de les Arts i les Lletres del Principat d’Andorra.





Text. Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).