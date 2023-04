Més d’una vintena d’ofertes de pràctiques a l’Alt Urgell i Cerdanya dins del projecte Odisseu

Infografia sobre el projecte Odisseu (CCAU)

Ja està en marxa la vuitena edició del Pràcticum Odisseu, un programa que pretén incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades a empreses situades a municipis rurals. Un cop finalitzat el període per a presentar les ofertes laborals per a aquesta edició 2023, a l’Alt Urgell i la Cerdanya se n’ha validat 23. Al conjunt de comarques rurals Leader de Catalunya hi ha 190 propostes de pràctiques.

Els responsables del projecte Odisseu destaquen que “aquesta xifra suposa la consolidació del programa al territori i és una mostra del compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove”. Els estudiants hauran de realitzar més de 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre de 2023, i rebran una remuneració mínima de 7 euros per hora treballada. Les persones interessades poden enviar la seva candidatura fins al 19 d’abril i inscriure’s a un màxim de 3 ofertes.

La documentació s’haurà d’adjuntar a través d’Internet. Caldrà emplenar un formulari i enviar l’expedient acadèmic actualitzat, la llista de priorització de les ofertes (en cas que l’estudiant es presenti a més d’una proposta) i, aquells que ho vulguin, el currículum.





Ofertes a l’Alt Urgell i la Cerdanya

El llistat complet de les ofertes de pràctiques d’Odisseu es troba a la pàgina web oficial. Per a més informació es pot escriure a practicum@odisseujove.cat o contactar amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, l’Oficina Jove de la Cerdanya o el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya.

Les ofertes a l’Alt Urgell i la Cerdanya són les següents:

• Administració, economia i dret

. Ajuntament de Bolvir: Departament administratiu i suport a secretaria interventora.

. Ajuntament de la Seu d’Urgell: Suport tècnic administració electrònica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el seu marc legislatiu.

. Consell Comarcal de la Cerdanya: Suport àrea de promoció econòmica.

. Iniciatives Alt Urgell SA: Tècnic documental i d’administració de l’empresa IAUSA.

. Electrodomèstics TAURUS: Suport al departament de persones.

. POLNE: Suport al departament financer.

. TAURUS appliances internacional, SLU: Suport al departament de costumer service.





• Màrqueting, comunicació i disseny

. Ajuntament de la Seu d’Urgell: Suport àrea de comunicació i protocol.

. Ajuntament de Puigcerdà: Suport àrea de Joventut.

. Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya: Suport en la comunicació del consorci i dels projectes que desenvolupa.

. MeteoPirineus: MeteoPirineus.

. Smart home appliances, Sl: Suport al departament de màrqueting.





• Educació, serveis socials, salut i lleure

. CAPAU: Tècnic/a de suport als professionals de l’equip tècnic de serveis socials.

. Ajuntament de Bellver: Suport al personal docent.

. Ajuntament de Puigcerdà: Suport a l’àrea de Joventut.





• Agronomia, veterinària i ciències de l’alimentació

. Làctics l’esquella: Suport en els processos d’elaboració a l’obrador i venda.





• Enginyeries i informàtica

. Alt Urgell Fibra SL: Digitalització disseny xarxes.

. Instal·lacions Vilana Sl: Gestió de projectes estalvi energètic.

. TAURUS research ans developmet, SLU: Suport al departament d’enginyeria.





• Turisme, patrimoni i cultura

. Ajuntament de Bolvir: Suport al departament de turisme i administratiu.

. Consell Comarcal de l’Alt Urgell: Suport a l’àrea de turisme del CCAU.

. MeteoPirineus: MeteoPirineus.

. Parc del Segre SA: Atenció al client en activitats esportives d’aigua exterior.





Arrelament del jovent al territori

El Pràcticum Odisseu vol fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis de les àrees rurals, mitjançant l’impuls de sinergies del teixit empresarial del territori amb els estudiants universitaris perquè puguin obtenir un primer contacte professional amb empreses de zones rurals.

El grup coordinador d’aquesta iniciativa és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta el suport de tots els grups Leader catalans, amb el finançament del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i compta amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials, la Secretaria d’Universitat i Recerca del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.