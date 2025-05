Més d’un milió d’euros d’inversió en el manteniment de la xarxa viària del Principat per al 2025

Un cotxe circulant per un punt de la xarxa viària andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat el manteniment de la xarxa viària del Principal per al 2025 amb una inversió de més d’un milió d’euros. Entrant al detall, per tal de reduir el risc de talls de carreteres en períodes d’esdeveniments meteorològics excepcionals, com fortes pluges o desgels sobtats, i, d’aquesta manera, s’han adjudicat els treballs de conservació i reposició del pas d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius i torrents de les carreteres generals de tot el país de l’any 2025 per un import màxim 150.000 euros a l’empresa Treballs Públics La Coma.

En aquest sentit, també s’han adjudicat els treballs de conservació i reposició de pas d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius i torrents de les carreteres secundàries del territori, distribuïdes en tres lots d’acord amb la zona d’actuació: Vall Nord, Vall d’Orient i sud del país (Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella), per un import màxim de 100.000 euros cadascuna, a l’empresa Treballs Públics MTS S.L.U. per executar aquest any.

A més, per a continuar millorant en la seguretat dels conductors i passatgers, s’ha adjudicat l’execució de les operacions d’obra civil, reposició i/o manteniment de la senyalització vertical i els sistemes de contenció de vehicles de la xarxa de carreteres generals i de les carreteres secundàries de l’any 2025 a totes les parròquies. En el cas de les actuacions a les carreteres generals l’empresa adjudicatària és Multiserveis Co-Príncep per un import màxim de 150.000 euros; i, les vies secundàries, també per un import de 150.000 euros a l’empresa Treballs Públics MTS.

Així mateix, s’han adjudicat els treballs de conservació d’obra civil i manteniment de la plataforma de la xarxa de carreteres secundàries de totes les parròquies per a dur a terme aquest any per un import màxim de 150.000 euros a l’empresa Treballs Públics MTS. Finalment, s’ha adjudicat el subministrament de les barreres de seguretat de l’any 2025 per un import de 197.450 euros a l’empresa Multiserveis Co-Príncep.

Totes aquestes actuacions adjudicades permeten al departament disposar dels serveis de diferents empreses de suport als professionals del COEX, perquè aquestes puguin actuar amb la màxima celeritat quan sigui requerida. D’aquesta manera, no es contracten unes empreses per una obra en concret, sinó per a tenir-les disponibles durant tot el 2025.