Més d’un miler de visitants la primera jornada del Vallnord Bike Park de Pal-Arinsal

Un miler de persones han gaudit de la primera jornada del Vallnord Bike Park. Pal-Arisal ha obert una temporada d’estiu més curta, marcada pels efectes negatius de la Covid-19 i que s’allargarà fins al 13 de setembre. L’aposta de l’estació per la bicicleta de muntanya es manté un any més i ja en van quinze. El bike park amplia l’oferta amb un nou circuit que s’habilitarà a Arinsal, al qual s’accedirà amb el telefèric que comunica els dos sectors. El director general d’EMAP, Josep Marticella, celebrava les bones condicions per a l’obertura.

En total Pal-Arinsal ofereix 30 circuits i 40 quilòmetres de pista als amants de la BTT, amb 6 ginys mecànics operatius. Les activitats s’han obert pràcticament al 100% amb les mesures de seguretat establertes pel ministeri de Salut.

Les mesures de seguretat són màximes. Mascareta obligada per pujar al telecabina i el telefèric i potenciació dels codi QR per evitar la utilització de paper en els mapes informatius i en les cartes de les àrees de restauració obertes.