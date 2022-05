Més d’un centenar de participants a l’11è concurs de punts de llibre de les biblioteques d’Encamp

Guanyadors de l’11è concurs de punts de llibre

Els premiats del concurs d’Encamp han sigut els següents: en la categoria benjamí els guanyadors han estat Àlex Risco i Lucia Rodríguez; en l’aleví han estat Charlie Boher i Carlota Gil; els guanyadors dels infantils han estat Valentina Rodríguez i Eulàlia Masjoan; la categoria juvenil s’ha hagut de declarar deserta per manca de participants i, finalment, en els adults els primers premis han estat per Raquel Fernández i Diana Salas.

Pel que fa als guardons del Pas de la Casa, els primers premis han estat: en la categoria benjamí per a Amelie Cabon i Aaron Garcia; en els alevins per a Sara Ros i Gabriela Trindade; en l’infantil només hi ha hagut un guanyador, Vadim Bony; mentre que el juvenil s’ha hagut de declarar desert per manca de participants; i, finalment, en la categoria d’adults, els vencedors han estat Tània Barbosa i Isabel Requena.