Més d’un centenar de noves víctimes de violència de gènere durant la pandèmia

Des de diferents associacions feministes s’havia advertit que el confinament i les problemàtiques derivades de la pandèmia tenen una incidència directa en l’augment de casos de violència de gènere. Des del Govern ara, es referma aquesta opinió amb les dades de les persones ateses, víctimes d’aquest tipus de delicte.

Des del 14 de març al 15 de setembre, al Ministeri d’Afers Socials s’han atès cent dues noves víctimes de violència de gènere. Per mesos abril, maig i juny son els que registren més activitat delictiva en aquest àmbit. En resum la pandèmia hauria afegit més d’un centenar de víctimes. L’associació Acció Feminista es mostra molt preocupada amb aquest increment de casos i reclama més recursos a l’executiu, per exemple en el pla Horitzó 23.

Segons la secretària d’Acció Feminista, Aurora Baena, s’ha de treballar en dos grans eixos. En primer lloc la intervenció, amb formació a les persones que intervenen perquè rebin recursos i formació i estiguin “preparats per atendre”. En segon lloc, ha destacat, la prevenció, i en aquest sentit, creu que “cal una aposta decidida en educació”.

El 2020 en aquests darrers set mesos hi hagut 818 persones que han estat víctimes de violència de gènere.

Segons informa Govern s’ha de tenir en compte que com és lògic hi ha casos que tenen un seguiment en el temps i d’altres que potser es tanquen, per tornar-se a obrir més endavant.

En definitiva la informació estadística el que sí deixa clar és que el confinament i les problemàtiques econòmiques i socials derivades de la crisi de la Covid-19 han pogut desencadenar el maltractament en l’àmbit domèstic.

Aquests darrers dies el Ministeri d’Afers Socials ha signat acords i convenis amb diferents institucions per dotar d’eines les persones que s’han d’enfrontar amb víctimes i agressors i des del Consell General també es treballa per adaptar la legislació a la realitat.