L’ocupació hotelera durant les vacances de Nadal, és a dir, del dia 24 fins a la nit de Reis, s’ha situat al voltant del 90-92%, a falta de tenir les dades definitives. Segons ha informat Carles Ramos, president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), es mostren molt satisfets perquè finalment, tant pel que fa a l’ocupació com també al preu de venda, creuen que el resultat pot ser entre un 5 i 8% superior a les xifres que es van obtenir l’any anterior en aquestes mateixes dates.

Els dissabtes 28 de desembre i el 4 de gener han estat els dies amb més reserves i gairebé amb un ple absolut, registrant un 96% d’ocupació. D’altra banda, Ramos ha volgut destacar que no hi ha hagut diferències per parròquies com passa en altres èpoques de l’any, i “si es miren les mitjanes, totes han tingut una ocupació al voltant del 90%”. Quant als clients, des de la UHA asseguren que la gran part han estat espanyols, però també han destacat el repunt de la clientela russa. “Ha guanyat pes respecte a la de l’any passat”, ha confirmat Ramos, qui ha matisat que, tot i que s’ha recuperat, encara “no s’assoleixen les xifres que teníem fa set o vuit anys”.

En línies generals, i amb xifres definitives del mes de desembre, el president de la UHA ha declarat que l’ocupació s’ha situat 10 punts per sobre de la del 2018. En aquest sentit, s’ha mostrat molt content per aquestes dades, ja que “tot i tenir un dia menys pel pont de la Puríssima, hem acabat amb bons números”. Finalment, ha assegurat que aquesta millora respecte a l’any anterior els fa estar esperançats pels dos mesos que ara venen amb la temporada d’esquí.