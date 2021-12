Més del 80% de la població vacunable ja té la pauta completa

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. Des de l’inici, s’han reportat 21.730 (+159) casos i es registren un total de 19.870 (+145) altes. El total de defuncions fins a la data és de 139.

Pel que fa a la taxa de reproducció, Mas ha informat que se situa en 0.87 i fa 12 dies consecutius que es manté per sota d’1. Actualment, hi ha 1.721 (+14) casos actius: 19 (+3) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 14 a l’UCI –10 amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada al Cedre no hi ha cap persona ingressada.

Mas també ha donat a conèixer que el darrer estudi de les aigües residuals evidencia la presència de la variant Òmicron en un percentatge inferior al 30%. És el primer cop que se’n te constància. En aquest sentit, la secretària d’Estat ha recordat que els països veïns ja l’havien reportat i que la seva presència al Principat ja s’esperava. Per aquest motiu, ha demanat especial precaució a la població.

Pel que fa a les escoles, hi ha 39 aules en vigilància activa –31 total i 8 parcial– i 102 en passiva. La secretària d’Estat ha recomanat que els infants i joves que aquestes festes participin en activitats extraescolars que es facin dos tests d’antígens a la setmana. Si es fan en format autotests, els pares o tutors trobaran la declaració autoresponsable per entregar als organitzadors de les activitats a https://www.govern.ad/images/stories/Coronavirus/PDFs/Declaracio_responsable_cribratge_per_TRA.pdf

Mas també s’ha referit al Pla de vacunació per destacar que ja s’ha arribat al 80% de la població vacunable amb la pauta completa. Des del primer dia s’han administrat 130.409 vacunes –57.455 primeres dosis, 55.723 segones i 17.231 terceres–. A més, ha destacat que dilluns arribaran 20.000 dosis de Moderna provinents de França, a banda de les 21.000 de Pfizer/BIONTech que ja es va anunciar que arribarien per part d’Espanya.

Finalment, la secretària d’Estat ha recordat que durant les festes nadalenques els stoplabs seguiran en funcionament: el situat a la Plaça de Braus obrirà diàriament de 8.30 hores a 18.30 hores –amb l’excepció dels dies de Nadal i Sant Esteve, que obrirà de 9 a 14 hores–. El d’Escaldes-Engordany obre de dilluns a divendres de 8.30 hores a 18.30 hores. Per últim, el del Pas de la Casa dona servei aquest divendres 24, divendres 31 de 10 a 13 hores, i dimarts 28 d’11 hores a 17 hores.