Més del 70% del personal educatiu s’ha inscrit per vacunar-se contra la COVID-19. Així ho ha confirmat la ministra Ester Vilarrubla, que ha rebut aquesta tarda la primera dosi del vaccí d’Oxford/Astrazeneca. La titular d’Educació i Ensenyament Superior ha destacat que dels 1.900 docents i altre personal educatiu que hi ha al país, 1.396 ja s’han inscrit a la plataforma. Per a Vilarrubla, “avança a bon ritme i estic segura que els propers dies encara hi haurà més resposta”.

D’aquests, la ministra també ha indicat que ahir ja s’havien vacunat prop de 700 docents i que aquesta propera setmana se’n segueixen administrant. També ha apuntat que, en cas que algun professor no es trobi en condicions de treballar per culpa d’alguna molèstia posterior a la vacuna, “els mecanismes habituals per cobrir substitucions permetrien actuar ràpidament”. Pel que fa a l’afectació a les classes, actualment no n’hi ha cap sota vigilància activa ni passiva.