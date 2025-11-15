Més de trenta institucions d’educació superior participaran en la 4a edició de la Fira d’orientació per a estudiar a França

L’Ambaixada de França a Andorra, en col·laboració amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d’Andorra, la Delegació per a l’Educació Francesa a Andorra, la Regió acadèmica d’Occitània i la Representació del Copríncep francès, organitza la quarta edició de la Fira dedicada als estudis superiors a França, el dimarts 18 de novembre, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
Aquesta fira està oberta a tots els joves d’Andorra, els seus professors i pares
La fira estarà oberta ininterrompudament de les 10 a les 17 hores i l’entrada és gratuïta i sense inscripció prèvia. Els alumnes del penúltim i últim any de secundària del Lycée, els alumnes de primer i segon any de Batxillerat de l’escola andorrana i els alumnes dels programes de formació professional andorrans assistiran a la fira en grups classe, amb dels seus professors.
Es dedicarà una franja horària específica a l’acollida dels pares: de 13:00 a 14:00 hores. Podran reunir-se amb representants de les diverses institucions i centres de formació, i informar-se de les oportunitats d’educació superior a França. En termes més generals, aquesta fira està dirigida a qualsevol persona interessada a informar-se sobre l’educació superior a França.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha assenyalat que “aquest saló representa molt més que una fira: és una mostra del vincle profund que uneix Andorra i França a través de l’educació”. Així mateix, ha destacat que “des del Govern d’Andorra, hi donem ple suport perquè simbolitza els valors que compartim —formació, obertura, excel·lència i oportunitats per a tothom. El nostre país és, i vol continuar essent un espai de diàleg, de coneixement i d’intercanvi entre cultures i sistemes educatius.”
32 establiments d’ensenyament representats, un rècord
Més de 30 institucions d’educació superior general i professional presentaran els seus programes en sectors tan diversos com l’hostaleria/restauració, les ciències polítiques, la salut, el dret, l’economia, les llengües estrangeres, les ciències, les arts, la comunicació, la gestió i l’agricultura, oferint una àmplia gamma de formació i oportunitats per als estudiants d’Andorra. La prestigiosa escola Sciences Po Toulouse serà present per primera vegada.
Les institucions andorranes també participaran a l’esdeveniment per a presentar els seus programes i acords d’intercanvi amb França.
El Centre Regional de Serveis a l’Estudiant (CROUS) de Tolosa-Occitània hi serà present i respondrà preguntes sobre beques, allotjament, vida estudiantil a França i més. Hi haurà un estand atès pel Centre d’Informació i Orientació de Prades, en particular per a proporcionar informació sobre Parcoursup (la plataforma nacional francesa de sol·licituds universitàries).
Per què estudiar a França?
- Excel·lència acadèmica i oportunitats professionals en grans empreses franceses i del món.
- Estudis accessibles a tothom: 178 € de matrícula per a un grau en una institució pública, àpats d’1 a 3,30 € en restaurants universitaris, beques i ajuts del CROUS (serveis per a estudiants), la beca del Copríncep francès, etc. Una àmplia selecció de ciutats estudiantils amb habitatge assequible.
- Occitània ofereix gairebé tots els programes disponibles a França, i Tolosa va ser votada com la ciutat preferida dels estudiants el 2025.
- Una alta qualitat de vida, una escena cultural i esportiva vibrant i uns excel·lents sistemes de transport i salut.
Llista completa d’establiments presents a la fira comercial:
Universitats:
- Université Toulouse III – Paul Sabatier
- Université Toulouse Capitole
- Université de Toulouse (15 establiments)
- Université Toulouse Jean Jaurès
- Institut Universitari Tècnic de Toulouse – Toulouse Auch Castres
- Centre Hospitalari Univesitari de Toulouse
- Université Paul Valéry – Montpellier III
- Université de Montpellier – Facultat de Ciencies
- Université de Perpignan Via Domitia – Centre Universitaire de l’Ariège (INSPE – ISTHIA – département de géographie)
- Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers de la Santé (IMFMS) de Perpignan
- Purple Campus Foix
Classes Preparatòries per accés a Grans escoles i escoles superiors (CPGE); Formacions professionals (BTS, Licence Pro):
- Lycée Pyrène site de Castella (Polyvalent)
- Lycée Marie Curie – Tarbes (Général et Technologique)
- Lycée Jean Dupuy – Tarbes (Général et Technologique)
- Lycée Gabriel Fauré – Foix (Général et Technologique)
- Lycée Agricole Ariège Pyrénées – Pamiers – EPL de Perpignan Agricampus
- Lycée Charles Renouvier – Prades (Polyvalent)
- Lycée Pablo Picasso – Perpignan (Polyvalent)
- Lycée Jean Durroux – Ferrières (Professionnel)
- Lycée Le Mas Blanc – Bourg Madame (Agricole)
- Lycée du Couserans – St-Girons (Général et Technologique)
- Lycée Christian Bourquin – Argelès (Polyvalent)
- Lycée Comte de Foix – Andorre-la-Vieille (Général et Technologique)
Grans escoles / escoles superiors:
- Groupe INSA – Institut Nacional de ciències aplicades
- Sciences Po Toulouse
- EPITECH Toulouse
- Toulouse Business School
- Montpellier Business School /Paris
Formació professional (GRETA-CFA) de l’Aude i dels Pirineus orientals;
Centre Regional de Serveis a l’Estudiant de Tolosa-Occitània (CROUS);
Centre d’informació i orientació (CIO) Prades.
