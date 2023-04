Més de trenta actes a la Festa de les Trementinaires de la vall de la Vansa i Tuixent

Recorregut teatralitzat “Tuixent en temps de trementinaires”, l’any 2022 (CCAU)

La Festa de les Trementinaires 2023 ja té enllestit el programa d’actes que es desplegarà al llarg dels dies 19, 20 i 21 de maig a la vall de la Vansa i Tuixent. S’han preparat una trentena llarga d’actes culturals i festius per a recordar les dones de la vall que havien recorregut a peu gran part de Catalunya carregades de remeis casolans i herbes guaridores. D’aquell antic ofici se’n fa actualment una manifestació de cultura popular amb la natura com a protagonista.

Com ja es va iniciar l’any 2021, el començament de la Festa s’avança al vespre de divendres, enguany a Josa de Cadí, amb una xerrada de plantes remeieres; el recorregut teatralitzat Josa en temps de trementinaires, en el transcurs del qual s’inauguraran les plaques identificatives de les trementinaires que hi havia hagut al poble, i un “sopar de trementinaires” amb herbes aromàtiques de la vall. Clourà la primera jornada la cantautora urgellenca, Clàudia Colom, amb el concert La flor del dimoni.

Dissabte al matí tindran lloc dos itineraris botànics paral·lels, un a la vall de Mola i l’altre entorn de Fórnols. En aquest mateix poble s’ha programat també la visita teatralitzada Fórnols en temps de trementinaires, que inclourà igualment la descoberta de plaques a les cases. El matí acabarà amb un tastet de productes d’artesans de la vall, la presentació del capgròs Pep Jaumet, en record de qui va ser un dels cantadors més populars del Pirineu, i un dinar-trobada de cantaires.

La tarda de dissabte s’encetarà amb un taller d’elaboració de melmelades i una xerrada de Marc Talavera sobre Model agroalimentari i plantes silvestres comestibles. L’acte anirà seguit dels lliuraments dels premis Trementinaire d’Honor i del concurs Arts, dones i boscos. Després, Pep Lizandra dirigirà el taller de danses tradicionals i, ja a la nit, se celebrarà un dels actes més màgics de la Festa: la foguera de plantes aromàtiques, amb la Dansa del Foc de Tuixent i una cantada de cançons tradicionals. La jornada la clourà l’Orquestrina Trama amb un concert-ball.

Al llarg de tot diumenge, la plaça Serra del Cadí de Tuixent acollirà la Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals, amb més de quaranta artesans. Durant la jornada estan programats diversos actes, entre els quals visites guiades al Museu de les Trementinaires, al Jardí Botànic i al Centre de Flora.

Suzette Böringer impartirà una taller sobre l’ortiga com a planta medicinal i superaliment. Una de les novetats d’enguany serà l’espectacle familiar Contes amb olor de bosc, a càrrec de la narradora d’històries Carol Caubet, que actuarà primer a Tuixent i després a Sorribes, amb un recorregut entre tots dos pobles en autocar per als espectadors i amb contes també en ruta.

El ball de Llancers de Tuixent i un vermut-concert completaran els actes del matí. A la tarda es clourà la Festa amb el concurs popular Tens un bon nas?, una xocolatada a l’hisop i el concert de cloenda amb La Sonsoni.

Enguany la Festa de les Trementinaires s’ha avançat una setmana respecte al que és habitual per tal d’evitar de coincidir amb les eleccions municipals del 28 de maig. La Festa l’organitzen el Museu de les Trementinaires, els ajuntaments de Josa i Tuixent i de la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Parc Natural del Cadí Moixeró i el Centre d’Aprenentatge de Tuixent. Hi col·labora l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).