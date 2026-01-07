Més de mig miler de persones visiten la Casa de la Vall durant les festes de Nadal

La Casa de la Vall va reobrir al públic després dels treballs de reforma i restauració el passat 23 de desembre, des de llavors han visitat la seu històrica del parlament andorrà més de mig miler de persones, en concret 529. Cal remarcar que des del 23 de desembre, la Casa de la Vall només ha obert al públic set jornades, dues de les quals (vigília de Nadal i el 31 de desembre) amb horari reduït de matí. Al llarg dels dies d’obertura, el dia de més afluència ha estat el dissabte, 27 de desembre, amb 130 visitants.
La visita a la Casa de la Vall es pot fer de manera gratuïta fins al 14 de març, Dia de la Constitució. D’aquesta manera, es vol donar l’opció a tothom qui ho desitgi de conèixer com ha quedat l’edifici i les seves diverses estances després de la primera fase de la restauració i reforma. Els treballs encara s’allargaran durant aquest any 2026 amb la reforma del cap de casa.
Els horaris d’obertura al públic de la Casa de la Vall són de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. L’edifici resta tancat diumenge, dilluns i festius. També pot patir restriccions d’accés en el cas de visites oficials o d’actes protocol·laris.