Més de la meitat dels alumnes matriculats en educació superior estudien en entitats privades

El nombre de persones matriculades en educació superior al Principat d’Andorra durant el curs 2021-2022 és de 1.483, un +126,4% en comparació amb el curs anterior. Per gènere, hi ha 751 homes i 732 dones, el que representa un augment del 143,0% i un 111,6%, respectivament. Per tram d’edat, la major part dels estudiants es troba en el tram de 17 a 24 anys (30,3%) i entre 25 i 34 anys, amb el 29,1% del total.

Els camps educatius que concentren una major part dels estudiants matriculats són: Administració d’empreses i dret (33,0%) i Ciències socials, periodisme i informació (21,2%), seguits dels ensenyaments en Enginyeria, indústria i construcció (15,8%), Tecnologies de la informació i comunicació (7,5%) així com Salut i Benestar i Educació (ambdós amb el 6,5%).

La major part d’estudiants d’educació superior, un 90,3%, estan matriculats en un bàtxelor.

Aquest any, amb la consideració dels estudiants matriculats a la Universitat Carlemany, de caire privat, més de la meitat dels estudiants matriculats en educació superior realitzen els seus estudis en entitats privades (53,2%).