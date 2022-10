Més de 900 persones caminen contra el càncer aquest diumenge

L’organització de la Caminada contra el Càncer han expressat total satisfacció pel desenvolupament de la cita d’enguany. Al final de la Caminada quedaven, només, quatre samarretes (quatre en sentit literal: una XL, una M i dues d’infantils).

A més de col·laborar en la compra de la samarreta, que és l’objectiu principal, es demanava posar-se-la i fer gairebé 4 quilòmetres pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany aquest diumenge al matí per a fer pinya i donar visibilitat al compromís contra aquesta malaltia. I s’ha estimat una participació de més de 900 persones, una xifra molt superior a la que s’esperava tenint en compte les condicions climatològiques.

Els participants han estat rebuts amb un got de brou calent, i tot i que la pluja persistia, molts han romàs a la plaça una bona estona fent-se fotos, comentant la jugada i allargant tant com han pogut l’experiència.

Una gran onada de color —enguany groc fluorescent— ha recorregut el centre del país com cada any. El 2016 va nevar i la gent va acudir igualment a la crida i el 2020, amb la Covid, no es podia organitzar un acte d’aquest tipus però van ser moltes les persones que van caminar pel seu compte i van enviar les fotos perquè es publiquessin al web d’Assandca i es reunís així el que la pandèmia havia separat.

Les darreres samarretes s’han venut durant el cap de setmana. En els propers dies es farà el recompte dels diners ingressats i es farà el lliurament del xec a l’Associació contra el Càncer. De manera que caldrà esperar una mica per a poder oferir una xifra final que reflecteixi la solidaritat del poble d’Andorra en la lluita contra aquesta malaltia.

En qualsevol cas, l’organització valora molt positivament la Caminada d’enguany i ja comencen a pensar com fer-la encara més grossa l’any que ve, quan es complirà el 10è aniversari de l’esdeveniment.