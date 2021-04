Més de 90 inscrits a les ‘Pasquaolimpíades’ d’Encamp i el Pas de la Casa

Arrenca la segona setmana d’activitats de Pasqua a Encamp i al Pas de la Casa amb més de 90 inscrits a les “Pasquaolimpíades”. El Comú d’Encamp ha organitzat durant les vacances de Pasqua dues setmanes d’activitats per als infants i joves de la parròquia, seguint amb el compliment dels protocols aprovats pel Ministeri de Sanitat. Amb la participació d’una seixantena d’infants i una trentena de joves, i amb l’objectiu de promocionar esports poc coneguts a través del joc, el Departament de Joventut i Esports ofereix un ventall d’activitats per a infants, de 6 a 12 anys i joves de 12 a 18 anys. Es realitzarà una jornada multiesportiva, una cursa d’orientació, un torneig, una cursa de relleus i una sortida al 360 Xtrem per als joves de l’Àrea d’Encamp i del Pas de la Casa.

La setmana passada les activitats van girar al voltant del cinema, i concretament de la pel·lícula “Brúixola daurada”. Es va desenvolupar un pla de treball per, a través de l’afinitat amb els animals i la projecció d’aquest film, aprendre a descriure les emocions.

Entre les activitats realitzades, com ara manualitats o jocs de pistes, la majoria de les quals es van realitzar a l’aire lliure en diferents espais de la parròquia, s’hi van afegir una sortida al Palau de Gel i una tarda de piscina al Centre Esportiu del Pas de la Casa, en la que s’hi van desplaçar tots els participants de la vila d’Encamp.

El Comú d’Encamp organitza durant les vacances escolars setmanes temàtiques per promocionar l’educació en el lleure i alhora donar resposta a les necessitats de conciliació de la vida laboral a les famílies de la parròquia.