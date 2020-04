Un total de 8.564 persones han entrat al curs en línia de català Parla.cat durant el mes de març i hi han fet activitats amb la modalitat sense tutoria, que és gratuïta. D’aquestes, 6.040 persones resideixen a Catalunya, 1.152 viuen a la resta de l’Estat espanyol i 1.372 són a d’altres països. Tot i que la crisi sanitària ha comportat la interrupció dels cursos tutoritzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha mantingut les dues plataformes Parla.cat i Aulamestra.cat per a totes les persones que volen formar-s’hi de manera autodidacta i lliure.

Política Lingüística continua, doncs, oferint serveis i recursos perquè tothom pugui aprendre, practicar i promoure el català des de casa, mentre dura el període d’emergència sanitària provocada per la COVID-19. Des de la nova pàgina del web “Llengua Catalana” https://llengua.gencat.cat/llenguadesdecasa de Política Lingüística se centralitzen aquests serveis, que s’ofereixen als ciutadans de forma telemàtica.

Un d’aquests serveis és el cercador en línia l’Optimot, que continua actiu per contribuir a resoldre consultes lingüístiques, així com el servei d’atenció personalitzada, per atendre dubtes més específics. Per la seva part, l’Oficina de Garanties Lingüístiques continua atenent en línia les qüestions relacionades amb la llengua. També es poden consultar les Preguntes més freqüents sobre aspectes lingüístics.

En aquesta pàgina també es poden consultar continguts de sensibilització per promoure el català a les empreses o en àmbits com el món digital. D’altra banda, els ciutadans també poden consultar els webs del Consorci per a la Normalització Lingüísticai del TERMCAT que segueixen informant en línia.

Aprendre català, aranès i llengua de signes

Així doncs, les persones que volen aprendre català ho poden fer amb els cursos en línia del portal Parla.cat, que continuen oberts en tots els nivells en la modalitat lliure. També segueix operativa la plataforma Aula mestra perquè docents i aprenents puguin crear i trobar materials didàctics. Per aprendre ortografia són de gran utilitat els Dictats en línia, textos atractius que són autocorrectius i que estan estructurats en els nivells elemental, intermedi, suficiència i superior. Les parelles del Voluntariat per la llengua poden continuar mantenint les trobades per videoconferència amb la modalitat del VxL Virtual.

A la mateixa pàgina del web “Llengua catalana” es pot accedir als recursos disponibles per aprendre aranès, l’occità a l’Aran, i al Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana, durant aquests dies de forma no tutoritzada i gratuïta.

Més de 300.000 inscripcions al Parla.cat

El portal Parla.cat, que va fer deu anys el 2018, és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El ventall de cursos que es poden seguir van des del nivell bàsic de català fins al de suficiència i estan plantejats perquè, en un context normal, es puguin fer tant en modalitat lliure com amb tutoria.

L’any 2019, s’han inscrit a la plataforma més de 30.000 usuaris nous, uns 82 usuaris cada dia de mitjana, i en total, des del 2008 —any de posada en marxa del portal— i fins al 2019, el Parla.cat suma 309.183 inscripcions de persones d’arreu del món. Enguany es treballa per renovar-ne la tecnologia i adaptar-la a les necessitats de la formació en línia.

Aula mestra és un entorn d’ensenyament i aprenentatge flexible dins del portal Parla.cat que la Direcció General de Política Lingüística posa al servei de professors i aprenents. Els docents creen i editen els cursos i materials didàctics a mida que són impartits amb tutoria, i són accessibles també als estudiants que aprenen de manera autònoma. Els aprenents hi troben cursos de llengua general, de llenguatges d’especialitat, activitats de reforç, etc.

Des de l’any 2012, el Consorci per a la Normalització Lingüística, els serveis lingüístics de les universitats catalanes, el Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial, les comunitats catalanes a l’exterior o la Xarxa Llull ofereixen cursos de català a l’Aula mestra. Durant el 2019 aquests col·lectius hi han matriculat 3.294 persones en cursos tutoritzats. A banda, 3.224 persones s’han matriculat a Aula mestra durant el 2019 i segueixen activitats formatives de manera lliure, sense un tutor de suport.

Aula Mestra acumula 28.246 inscripcions des del 2012, de les quals més de 4.500 són nous usuaris inscrits el 2019. Els cursos que s’hi ofereixen són de tots els nivells, des de l’A1 fins al C2, i també s’hi poden trobar cursos de llenguatge d’especialitat.