Més de 7.500 quilos d’aliments recollits al Gran Recapte a la Seu d’Urgell

El Gran Recapte ha recollit a la Seu d’Urgell uns 7.500 quilos d’aliments, entre divendres i dissabte passat, segons el balanç provisional que n’ha fet l’Ajuntament urgellenc a través del projecte Aliments per la Solidaritat. L’acció s’ha dut a terme novament tant a l’Alt Urgell com arreu de Catalunya, amb la col·laboració d’un gran nombre de voluntaris, botigues d’alimentació i supermercats.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de la Seu, Marian Lamolla, ha explicat a RàdioSeu que encara cal conèixer els números definitius, a més d’afegir-hi les dades de la resta de la comarca i les aportacions econòmiques directes, però es mostra satisfeta de la resposta veïnal i assegura que la recollida ha estat “un èxit”. Lamolla ha volgut “posar en valor especialment la tasca dels voluntaris i de les persones que hi han col·laborat, perquè sense elles això no seria possible”, i ha agraït la implicació de Creu Roja, PEUSA i La Seu Solidària. La regidora conclou que d’aquesta manera “ara tenim el magatzem del banc d’aliments a vessar, per a ajudar aquelles persones que ho passen malament”.

Enguany el Gran Recapte s’ha dut a terme amb un format mixt, en què s’hi pot col·laborar tant amb l’aportació directa d’aliments als establiments col·laboradors com mitjançant transferències directes de diners, que després els bancs d’aliments de tot Catalunya fan servir per adquirir productes de primera necessitat. De fet, les línies per a fer donacions encara estan obertes i inclouen l’opció de pagament amb Bizum.

D’aquesta nova implicació de la Seu en el Gran Recapte, des de l’Ajuntament de la Seu també n’ha volgut esmentar la participació d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu, que hi han pres part com a voluntaris en grups de dos o tres estudiants en el marc del seu projecte d’Aprenentatge i Servei.