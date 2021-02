Més de 7.000 persones s’inscriuen per rebre la vacuna el primer dia d’accés a la plataforma

Aquest dimecres al matí s’ha posat en funcionament la plataforma www.govern.ad/preinscripcio, on els residents majors de 16 anys que vulguin rebre la vacuna que el Govern subministra gratuïtament poden registrar-se per tal de poder rebre el vaccí. Fins a les 6 de la tarda ja s’havien inscrit 7.000 persones: “és una molt bona xifra que demostra, un cop més, la conscienciació que té la població d’Andorra respecte a aquest virus i com fer-li front”, ha remarcat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

El titular de la cartera ha recordat que, un cop inscrits al web, les persones s’aniran vacunant per fases, segons el col·lectiu al qual es pertanyi i per grups d’edat. El pla de vacunació preveu, ha exposat, la priorització dels col·lectius professionals amb més risc de transmissió així com aquelles persones que necessiten una prescripció mèdica per administrar-los el vaccí.

Per accedir al registre a través del web és necessari el número de cens (NIA) i un telèfon mòbil, on primer es rebrà una clau de confirmació per accedir al registre i, posteriorment, serà el que rebrà la data i hora de vacunació segons el grup al que es pertanyi.

En aquest sentit, ha puntualitzat Martínez Benazet, “totes les persones que no tinguin accés a internet o no sàpiguen com fer-ho, també poden fer la inscripció al telèfon 775 019 i, en aquest cas, l’avís de la data per rebre el vaccí es farà a través d’una trucada telefònica”.

Actualització sanitària 24 de febrer

El ministre de Salut ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 10.775 persones i es registren un total de 10.319 altes. El total de defuncions fins a la data és de 110.

Actualment hi ha 346 casos actius: 10 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a l’UCI –6 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat des del passat 2 de febrer.

Martínez Benazet ha exposat els gràfics de l’evolució de la pandèmia i ha destacat que la taxa de reproducció se situa en 0,83: “es manté la tendència de les darreres setmanes, i la RO no està per sobre d’1 des de mitjans del mes de gener”. Per aquest motiu, es mantenen les mesures temporals decretades per reduir la propagació del virus, amb una excepció: s’augmenta a 6 el nombre de persones que poden reunir-se per motius laborals.

El ministre també ha posat de manifest que el percentatge de positivitat de les proves realitzades al país –incloent proves PCR, TMA i tests d’antígens– també ha disminuït de manera constant durant el darrer mes, i se situa aquesta setmana en l’1,6%.

Pel que fa a les vacunes administrades, el titular de Salut ha informat que durant la jornada de dimarts es van administrar 60 vacunes, totes segones dosis. Així, la xifra total de vaccins contra la COVID-19 administrats fins a la data al Principat és de 2.390.

Finalment, pel que fa a l’afectació de la pandèmia en la població escolar, Martínez Benazet ha fet públic que actualment només hi ha 1 aula sota vigilància activa parcial –és a dir amb algun alumne aïllat– i en 23 d’elles es manté la vigilància passiva. També ha anunciat que aquesta setmana els cribratges escolars que tenen lloc a les escoles s’han ampliat a primera ensenyança i es faran a alumnes a partir dels 10 anys.