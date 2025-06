Més de 650 persones participen a la Jornada d’Administratius Sanitaris de l’ICS, a la Seu

Jornada d’administratius sanitaris de l’ICS a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Palau d’Esports de la Seu d’Urgell ha acollit aquest divendres la 14a a Jornada d’Administratius Sanitaris (JAS) de l’Institut Català de la Salut (ICS). El potencial transformador de la tecnologia i de la intel·ligència artificial (IA) han estat els eixos centrals de l’esdeveniment, punt de trobada de professionals d’arreu del territori. En la inauguració de la jornada hi han intervingut l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; Josep Pomar, director general de l’ICS; Núria Nadal, adjunta assistencial a Gerència de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida; Pilar Vaqué, gerent d’Atenció Primària i a la Comunitat Lleida, i Meritxell Feixes, gerent d’Atenció Primària i a la Comunitat Alt Pirineu i Aran.

Joan Barrera ha manifestat en el seu discurs inaugural que és “fonamental” disposar d’una sanitat pública de qualitat, pròxima i eficient “en territoris de muntanya com el nostre”. I ha afegit: “No és només una qüestió de drets, és també una condició imprescindible per a garantir el futur”. Finalment, l’alcalde urgellenc ha agraït també la dedicació i compromís del col·lectiu d’administratius sanitaris, “imprescindible per al nostre sistema de salut”.





Decàleg de recomancions sobre l’ús de la IA

La trobada ha aplegat més de 600 professionals d’arreu del territori presencialment i més de 50 en línia. La intel·ligència artificial ha estat la gran protagonista i, fins i tot, s’ha creat una cançó amb aquesta tecnologia a partir de paraules clau vinculades al rol dels administratius. De fet, aquest ha estat un dels moments més sorprenents, ja que s’ha pogut veure una mostra clara del potencial creatiu d’aquesta tecnologia.

Laia Morales Soto, sòcia fundadora de Bexperience, ha presentat un decàleg de recomanacions sobre l’ús de la IA per al col·lectiu. “A la Intel·ligència Artificial no li hem de tenir por, l’hem de tractar com a un company, tot i que no li ho podem explicar tot i hem de saber com utilitzar-la”, ha dit. Morales ha assenyalat també que la clau és parlar-li com a una persona “i, d’això, vosaltres en sabeu molt”, ha puntualitzat.





Experiències d’èxit i eines pràctiques

En la primera taula rodona, moderada per Iñaki Romero, director de Sistemes de la Regió de Lleida i Pirineu, s’han recollit experiències d’èxit on la tecnologia ha millorat la pràctica professional. Hi ha intervingut Oriol Yuguero Torres, director clínic territorial d’urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ha destacat els canvis en el rol dels administratius en l’àmbit digital amb la ponència ‘Del taulell a l’algoritme’.

Al seu torn, Óscar Solans Fernández, responsable de l’Eix Negoci de l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut, ha explicat quines eines i tecnologies s’estan implementant en el sistema de salut de Catalunya. Mentre, David Muñoz Canales, adjunt de Sistemes d’Informació Corporatius de l’ICS, ha presentat l’eina Copilot, de Microsoft 365 i les seves principals funcionalitats.