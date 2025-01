Més de 600 persones assisteixen a la conferència de Tati Ballesteros organitzada per l’Associació Marc GG

Tati Ballesteros durant la seva xerrada (Associació Marc GG)

Divendres al vespre va tenir lloc la conferència de Tati Ballesteros organitzada per l’Associació Marc GG d’ajuda mútua per a pares que han perdut un fill. L’acte va comptar amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany. Tati Ballesteros és llicenciada en Criminologia i té estudis en Psicologia clínica, psicoteràpia i psicopatologia, entre altres especialitats.

Ella mateixa afegeix que encara que la seva llicenciatura acaba sent criminologia amb especialització en anàlisi de conducta, la filosofia ha estat una màxima a la seva vida i amb això procura ajudar el major nombre de persones a través de la reflexió de la vida a les seves xarxes socials. Actualment el seu contingut té una gran repercussió en xarxes socials.

Durant la roda de premsa prèvia i posteriorment durant la conferència que portava per títol de “El tesoro del tiempo: valorando la vida en cada momento”, Tati Ballesteros va voler resumir la seva conferència amb una frase de Charles Chaplin “La vida és com una obra de teatre que no permet assaig, així que canta, riu, balla, plora i viu cada dia intensament abans que el teló baixi i l’obra acabi sense aplaudiments”.

Per la seva banda i des de l’Associació Marc GG, la seva presidenta, la Rosa Galobardes va agrair l’assistència tant nombrosa i va comentar que, “malgrat el procés de dol que cadascú ha de passar, és important rebre missatges positiu com els de Tati Ballesteros i que ens fan valorar el dia a dia i apreciar els petits moments que ens ofereix la vida”. I ha recordat que l’associació està a la disposició de qualsevol persona que vulgui comptar amb un acompanyament si està passant per un procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat.

En els propers dies, la conferència estarà disponible al canal de YouTube de l’associació.