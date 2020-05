Més de 600 curats i només 108 actius

Les xifres de la darrera actualització de l’afectació de la covid-19 a Andorra donen avui que 604 persones s’han curat (8 més que ahir) del total de 761 afectats (els mateixos que ahir) que hi ha hagut fins ara.

En les darreres hores no s’ha produït cap defunció i la xifra es manté en 49. A l’hospital hi ha 12 persones ingressades de les quals 2 es troben a la Unitat de Cures Intensives amb ventilació mecànica, ja que s’ha produït un trasllat a planta tal i com vàrem informar ahir.

Pel que respecta al personal sanitari afectat també hi ha agut una alta i ara n’hi ha 27. De cossos especials de Bombers i Policia també hi ha hagut un altre curat i ja només són 2.

Finalment, al centre sociosanitari El Cedre hi ha 18 padrins ingressats (un menys que ahir), 7 dels quals provenen d’altres residències, 3 estan esperant la segona negativització per rebre l’alta