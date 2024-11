Més de 60 obres concorren als Premis de la Nit Literària Andorrana

Logotip del Centre de les Arts i de les Lletres d’Andorra

El Cercle de les Arts i de les Lletres ha informat aquest dilluns sobre el nombre exacte d’obres que s’han presentat per a optar als Premis de la Nit Literària Andorrana. Per al premis d’enguany -no ha estat una excepció- s’han rebut un gran nombre de treballs. Segons la mateixa organització hi concorren una seixantena d’obres.

Dotze obres pel Premi Fiter i Rossell de novel·la, patrocinat pel Govern d’Andorra – Ministeri de Cultura, amb una dotació de 10.000 euros.

Dues obres pel Principat d’Andorra per treballs d’investigació científica, patrocinat, Consell General amb 10.000 euros.

Vuit obres pel Premi Grandalla de Poesia, patrocinat per Creand, amb una dotació de 3500 euros.

Una obra pel Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, patrocinat pel Grup Maestre, amb una dotació de 2.000 euros.

Tres obres pel Premi Laurèdia de Periodisme, patrocinat Comú de St. Julià de Lòria, amb una dotació de 1.250 euros en cada temàtica.

Tretze obres pel Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, patrocinat per Andbanc, amb una dotació de 7.000 euros.

Tretze obres pel Premi Mora Banc de contes i narracions, patrocinat per Mora Banc, amb una dotació de 4.500 euros.

Set obres pel Premi Creand de Teatre, patrocinat per Creand, amb una dotació de 3,500 euros.

Quatre obres pel Premi Assaig Literari, patrocina Comú d’Andorra la Vella, amb una dotació de 3.000 euros.

Així doncs, el total de les obres participants en el present certamen és de 63. L’entrega de premis tindrà lloc al Palau de Gel de Canillo, el pròxim dia 26 de novembre.