Més de 50 infants i joves amb discapacitat gaudiran de la neu en la 2a edició de la Jornada Fundació Cruyff a la Molina

Esport adaptat a l’estació de la Molina (Govern.cat)

La Molina, la Fundació Cruyff i l’associació Play and Train s’uneixen per segon any consecutiu per a organitzar una jornada d’esquí i snowboard adaptada a infants i joves amb discapacitat. L’esdeveniment, que tindrà lloc aquest cap de setmana, 8 i 9 de febrer, al Centre d’Esport Adaptat de l’estació d’esquí i muntanya gironina, reunirà més de 50 persones.

Durant la 2a Jornada Fundació Cruyff, els infants i joves participants gaudiran d’una experiència única a la neu, amb activitats pensades en les seves necessitats i acompanyades i dirigides en tot moment per l’equip tècnic de l’associació Play and Train. A més de l’esquí i l’snowboard, es realitzaran altres propostes per a fomentar la inclusió i el treball en equip. La pràctica de l’esport contribueix en gran mesura en la millora de la seva qualitat de vida, tant a nivell físic, cognitiu, emocional, familiar i social.

Aquesta iniciativa, que va néixer l’any 2024, reafirma el compromís de les tres entitats per a promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.





Estació pionera

El Centre d’Esport Adaptat de la Molina compta amb els recursos i l’equip professional necessari per a acompanyar aquests infants i joves en el seu camí cap a l’assoliment dels seus objectius. Es tracta d’un espai en què les persones amb alguna discapacitat poden gaudir de l’esport, tant en temporada d’hivern com d’estiu. L’estació gironina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), destaca per ser un dels centres més avançats en recursos per a persones amb mobilitat reduïda. A través de la col·laboració amb la Fundació Johan Cruyff i l’associació Play and Train, la Molina compta amb infraestructures adequades i ofereix classes d’esquí, de snowboard i classes guiades amb professors experimentats.

De fet, La Molina és coneguda per ser una estació pionera en l’adaptació de les seves instal·lacions per a facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, ha estat reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) com iniciadora de l’esport i del turisme adaptat. A més, compta amb un premi IAKS, premi d’arquitectura per a instal·lacions esportives avançades de l’Associació Internacional d’Instal·lacions Esportives i Recreatives, per al disseny i funcionalitat de les instal·lacions esportives adaptades.

L’estació gironina, a més, ofereix diverses infraestructures que resulten imprescindibles per a aquells usuaris amb mobilitat reduïda: places d’aparcament adaptades, lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat, fàcil accés als diferents llocs de restauració, així com lavabos adaptats per a entrar amb cadira de rodes. Com a novetat d’aquesta temporada s’han habilitat WC inclusius, al costat de l’edifici del Centre que garanteixen la privacitat, la comoditat i la seguretat de totes les persones, amb necessitats específiques. Aquest pas forma part del compromís de l’estació amb la diversitat i la igualtat.

Paral·lelament, l’estació també disposa d’entrades a remuntadors adaptades, com per exemple, a la zona del Bosquet que destaca per tenir un remuntador adaptat amb una àmplia extensió de la cinta i que dota als esportistes de més seguretat i equilibri.

Algunes de les activitats turístiques destacables són les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), l’skikart, el tàndem esquí, esquí per a discapacitats visuals o la modalitat 4 Empremtes, on s’usen dos esquís i dos estabils. O bé activitats turístiques com el parc d’aventura o viatges en telecabina que fan de la Molina una estació referent en instal·lacions i serveis inclusius.





Homenatge a Johan Cruyff

Com a homenatge a la figura de Johan Cruyff, la Molina va batejar l’any 2016 la cinta transportadora de la pista Bosquet amb el nom del llegendari futbolista i entrenador. Aquesta pista, inaugurada el 2004 gràcies a un conveni entre FGC i la Fundació Cruyff, està totalment adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i simbolitza el compromís de la Molina i la fundació amb l’esport adaptat.

Aquesta iniciativa s’emmarca en una llarga col·laboració entre ambdues entitats per a promoure l’esport adaptat a l’estació, amb accions com competicions, formació de personal i la creació d’un centre de formació de tècnics.