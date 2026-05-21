Més de 450.000 euros en el manteniment de la xarxa viària del Principat per al 2026

El Consell de Ministres ha aprovat diverses adjudicacions destinades al manteniment i la conservació de la xarxa viària del país durant aquest any, amb una inversió global superior als 450.000 euros. Aquestes actuacions tenen per objectiu reforçar la seguretat viària i garantir un correcte estat de conservació tant de les carreteres generals com de les secundàries a totes les parròquies. Totes aquestes actuacions tenen un termini d’execució de dotze mesos i permetran actuar de manera continuada en la reparació d’incidències, la renovació de la senyalització i la conservació dels elements de seguretat viària.
D’una banda, s’han adjudicat els treballs de conservació d’obra civil, reposició i manteniment de la senyalització vertical i dels sistemes de contenció de vehicles de la xarxa de carreteres generals a l’empresa T.P. La Coma, per un import de 150.000 euros.
Pel que fa a la xarxa secundària, s’ha adjudicat a l’empresa Multiserveis Co-Príncep l’execució de les operacions de reposició i manteniment de la senyalització vertical i dels sistemes de contenció de vehicles, també per un import de 150.000 euros. A més, s’han adjudicat els treballs de conservació d’obra civil i manteniment de la plataforma de la xarxa de carreteres secundàries, amb un import màxim de 150.000 euros a l’empresa T.P. La Coma.
Amb aquestes adjudicacions, el Govern reforça el manteniment integral de la xarxa viària del Principat, amb l’objectiu de garantir unes infraestructures segures i adaptades a les necessitats de mobilitat del país.