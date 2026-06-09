Més de 360 controls i una setantena d’infraccions en la darrera campanya de trànsit

La Policia va efectuar un total de 361 controls i va detectar prop d’una setantena infraccions en la darrera campanya de seguretat viària dirigida a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que va tenir lloc entre el 4 i el 22 de maig. L’objectiu d’aquestes campanyes és continuar reforçant la seguretat en les carreteres en una època de l’any en què augmenta l’ús d’aquesta classe de vehicles i, per tant, també els accidents. Aquests controls són una via per a verificar les condicions tècniques i administratives, a més de prevenir conductes de risc i perills que es poden evitar, especialment els avançaments en línia contínua i l’excés de velocitat.
En els controls efectuats, s’han imposat una quinzena de sancions per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada. Aquesta ha estat la infracció que més s’ha detectat, seguida de no presentar-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en el termini establert i de circular sense el distintiu vigent. Una altra de les infraccions més detectades ha estat conduir sense guants quan és obligatori. També s’ha arribat a sancionar un motorista per no dur un casc homologat o utilitzar-lo de manera inadequada. A més, s’ha multat altres conductors per no portar els miralls retrovisors exigits o portar-los en mal estat i per circular amb escapaments lliures totalment o parcial, tubs incomplets o que no corresponguin als previstos pel fabricant del vehicle. Totes les sancions s’ha imposat a motoristes.
La Policia recorda que és d’especial rellevància que les persones que condueixen motocicletes portin cascs homologats i que els duguin ben cordats, així com que vagin equipades amb guants, que són una gran protecció en cas de caiguda. Els especialistes en seguretat viària també fan èmfasi en la importància de complir amb les condicions tècniques dels vehicles, que són clau per a evitar accidents, i de conduir amb el permís de la categoria corresponent.
Tot i que la campanya va finalitzar el 22 de maig, la Policia continua demanant precaució als conductors i es manté especialment alerta perquè, amb l’arribada del bon temps, es multipliquen les intervencions de la Policia per accidents amb ferits i queixes per sorolls a la via pública. És per aquest motiu que la Policia insisteix en la importància de conduir amb prudència i respectar el Codi de la circulació.