Més de 30.000 persones s’inscriuen per rebre la vacuna contra la Covid-19

La secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas, i la cap d’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, han comparegut aquest dilluns per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. Mas ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és d’11.289 persones i es registren un total de 10.795 altes. El total de defuncions fins a la data és de 113.

Actualment hi ha 381 casos actius: 7 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 a l’UCI –4 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat. Pel que fa a la població escolar, 20 aules estan sota vigilància activa –8 en total i 12 en parcial– i 21 en vigilància passiva.

Pel que fa a la campanya de vacunació, Mas ha informat que ja s’han administrat un total de 8.363 dosis, 7.098 en primera dosi. Pel que fa al procés de preinscripció ja s’han inscrit un total de 30.146persones. En aquest sentit, la secretària d’Estat ha animat a tota la població a inscriure’s a la plataforma per rebre la vacuna de forma gratuïta.

D’aquesta mateixa manera, la cap d’Àrea, Rosa Vidal, ha ressaltat que la fase 3 de la campanya de vacunació s’ha iniciat amb la crida de les persones entre 69 i 65 anys i també amb els col·lectius vulnerables previstos en aquesta fase. Vidal també ha apuntat que totes aquelles persones que siguin majors d’aquesta edat i no s’hagin inscrit encara ho poden fer i seran cridats de forma preferent.