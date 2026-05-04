Més de 280 alumnes de primera ensenyança del sistema educatiu andorrà participen en la cantada interescolar

Alumnes participant en la cantada interescolar (SFGA)
Més de 280 alumnes de tercer curs de primera ensenyança de totes les escoles del sistema educatiu andorrà han participat en la tradicional cantada interescolar, celebrada al Complex socioesportiu i cultural d’Encamp. L’activitat —que enguany arriba a la seva 13a edició— té com a objectiu principal incentivar el gust per la música i transmetre valors a través de la interpretació de diferents cançons. En aquesta ocasió, la temàtica central ha estat la música ska, amb la interpretació de temes com L’home enigmàtic de Dr. Calypso o Monkey Man en la versió d’Amy Winehouse, aquesta última a càrrec dels docents de música.

Durant la jornada, a més de l’actuació musical conjunta que fomenta la convivència entre centres, s’han exposat els treballs realitzats per l’alumnat en el marc del projecte Expo7. Aquesta iniciativa, vinculada a l’àrea de plàstica i ciències socials, permet que cada centre comparteixi els trets característics del seu entorn —culturals, socials i artístics— mitjançant l’elaboració de plafons i escultures sobre espais i monuments icònics de cada parròquia.

L’acte s’ha retransmès en directe a través de Canillo TV, una iniciativa del centre educatiu canillec que compta amb la participació activa i producció de l’alumnat del mateix centre.

