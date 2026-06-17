Més de 250 persones reben el seu certificat per participar en algun dels 47 tallers organitzats per Òmnia Seu durant el curs 2025-26

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la dinamitzadora d’Òmnia Seu, Ester Collado, ha lliurat aquest dimarts, un per un, els certificats que acrediten als i participants haver realitzat cursos i tallers portats a terme entre setembre de 2025 i juny de 2026. En total s’han lliurat 166 certificats a les 252 persones que han pres part en algun dels 47 tallers sobre competències digitals que ha impartit el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell al llarg d’aquest curs 2025-2026. Ester Collado ha destacat l’augment d’un 6,3% de participants respecte al curs anterior, com també el gran nombre de col·lectius, entitats i associacions amb qui Òmnia ha treballat i participat en diferents esdeveniments celebrats a la Seu. A més a més de les formacions, al Punt Òmnia de la Seu s’hi han realitzat en aquest darrer curs un total de 2.288 usos.
Cal remarcar que a part de les formacions obertes a tota la ciutadania, Òmnia Seu ha format novament a membres i usuaris d’entitats i col·lectius del municipi com el Centre Claror, el projecte IFE de l’institut Joan Brudieu, el projecte SIEI de La Salle, la UEC, el SOC, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el projecte ‘Dones amb Xarxa o quan compartir té un valor afegit’ (projecte amb els treballadors socials amb l’ABS del CAP de la Seu i el projecte de medicació amb dispositius intel·ligents i tecnologia 5G) i l’Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell.
Recordar que Òmnia Seu participa setmanalment amb RàdioSeu, amb un podcast sobre les TIC. També col·labora amb i2Cat amb el projecte de medicació i la Cati i el Comitè Tècnic d’Àrees Digitals de l’Alt Pirineu i Aran.
El Punt Òmnia és un espai de suport que vol capacitar i empoderar a la ciutadania envers les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).